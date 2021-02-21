Мінсоц перерахувало 322 мільйони в якості компенсації за електроенергію

Міністерство соціальної політики перерахувало 322 мільйони в якості компенсації, за спожиту в січні електроенергію для понад 571 тисячі громадян.

Про це йдеться на Facebook сторінці прем'єр міністра Дениса Шмигаля.

"Уряд продовжує працювати над розв’язанням тарифного питання", - зазначив він.

Нагадуємо:

На засіданні Верховної Ради 29 січня депутати підтримали зміни до Держбюджету, що передбачають виділення 1,4 мільярда гривень компенсацій для громадян із електроопаленням.

27 січня Уряд затвердив рішення про введення компенсації за підвищення тарифів для тих українців, у кого встановлено електроопалення.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.