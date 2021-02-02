Е-паспорти у додатку "Дія" уже приймають 10 українських аеропортів – Криклій

До списку українських аеропортів, які приймають е-паспорт через додаток "Дія" замість паперових документів, додався аеропорт "Дніпропетровськ".

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Перелік аеропортів, які приймають е-паспорти в "Дії":

"Бориспіль"

"Запоріжжя"

"Івано-Франківськ"

"Київ"

"Львів"

"Миколаїв"

"Одеса"

"Харків"

"Херсон"

"Дніпропетровськ".

"Як це працює? Після прибуття в аеропорт на пункті контролю авіабезпеки пасажир має відкрити додаток на смартфоні і показати екран для зчитування QR-коду. Після цього йому буде дозволено здійснити політ", - пояснив міністр.

Нагадаємо:

З квітня 2020 року електронні паспорти в додатку "Дія" тепер доступні кожному - вони дозволять не носити з собою ID-картки та витяги з неї.

15 квітня Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія. Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

При перетині кордону українці не можуть скористатися е-паспортом у додатку "Дія", заявили у Державній прикордонній службі.

Економічна правда