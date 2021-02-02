Е-паспорти у додатку "Дія" уже приймають 10 українських аеропортів – Криклій
До списку українських аеропортів, які приймають е-паспорт через додаток "Дія" замість паперових документів, додався аеропорт "Дніпропетровськ".
Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Перелік аеропортів, які приймають е-паспорти в "Дії":
- "Бориспіль"
- "Запоріжжя"
- "Івано-Франківськ"
- "Київ"
- "Львів"
- "Миколаїв"
- "Одеса"
- "Харків"
- "Херсон"
- "Дніпропетровськ".
"Як це працює? Після прибуття в аеропорт на пункті контролю авіабезпеки пасажир має відкрити додаток на смартфоні і показати екран для зчитування QR-коду. Після цього йому буде дозволено здійснити політ", - пояснив міністр.
Нагадаємо:
З квітня 2020 року електронні паспорти в додатку "Дія" тепер доступні кожному - вони дозволять не носити з собою ID-картки та витяги з неї.
15 квітня Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія. Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.
При перетині кордону українці не можуть скористатися е-паспортом у додатку "Дія", заявили у Державній прикордонній службі.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua