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Е-паспорти у додатку "Дія" уже приймають 10 українських аеропортів – Криклій

Вівторок, 2 лютого 2021, 13:35
 

До списку українських аеропортів, які приймають е-паспорт через додаток "Дія" замість паперових документів, додався аеропорт "Дніпропетровськ".

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Перелік аеропортів, які приймають е-паспорти в "Дії": 

  • "Бориспіль"
  • "Запоріжжя"
  • "Івано-Франківськ"
  • "Київ"
  • "Львів"
  • "Миколаїв"
  • "Одеса"
  • "Харків"
  • "Херсон"
  • "Дніпропетровськ".

"Як це працює? Після прибуття в аеропорт на пункті контролю авіабезпеки пасажир має відкрити додаток на смартфоні і показати екран для зчитування QR-коду. Після цього йому буде дозволено здійснити політ", - пояснив міністр.

Нагадаємо:

З квітня 2020 року електронні паспорти в додатку "Дія" тепер доступні кожному - вони дозволять не носити з собою ID-картки та витяги з неї.

15 квітня Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія. Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

При перетині кордону українці не можуть скористатися е-паспортом у додатку "Дія", заявили у Державній прикордонній службі.

Економічна правда

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аеропорт "Дія" Криклій

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