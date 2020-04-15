Кабмін узаконив паспорт у смартфоні
Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія. Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.
Джерело: Міністерство цифрової трансформації України у Facebook
Дослівно: "Зараз понад 17 тис. українців тестують е-паспорти, а вже зовсім скоро вони будуть доступні кожному у мобільному застосунку Дія. Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї".
Деталі: У міністерстві кажуть, що якщо у вас немає ID-картки, можна завантажити в "Дію" закордонний біометричний паспорт, він так само посвідчуватиме вашу особу і надаватиме такі ж права і можливості, як і паперовий, що діє всередині країни.
За інформацією Мінцифри, е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція, а також на пошті, під час отримання посилок, листів та під час придбання алкоголю чи тютюну для підтвердження досягнення повноліття.
По завершенні карантину е-паспорти також будуть корисними:
- під час поїздок залізничним або повітряним транспортом;
- під час медичного обслуговування та банківських операцій;
- під час отримання адміністративних послуг.
У міністерстві звернули увагу, що Україна – перша у світі держава, де можливо користуватися цифровим паспортом і водночас не пред’являти паперового чи пластикового аналогу.
Наразі користувачами застосунку Дія є вже понад 2,1 млн українців.
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