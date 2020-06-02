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Е-паспорти у додатку "Дія" не дозволяють перетинати кордон – Прикордонна служба

Вівторок, 2 червня 2020, 13:10
 

При перетині кордону українці не можуть скоритатися е-паспортом у додатку "Дія".

Про це заявили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники пояснюють, що Кабмін ухвалив постанову про визнання е-паспортів цифровим аналогом паперових документів для надання полоіції та отримання поштових послуг, але вона не передбачає можливості пред'явлення е-паспорта для виїзду за кордон

"На сьогодні громадяни можуть перетинати державний кордон лише за наявності необхідних паспортних документів, в т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні.

Натомість пред'явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком, чітко визначеним відповідною постановою", - пояснили у відомств.

Нагадаємо:

З квітня електронні паспорти в додатку "Дія" тепер доступні кожному - вони дозволять не носити з собою ID-картки та витяги з неї.

15 квітня Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія. Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

Економічна правда

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"Дія" паспорти

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