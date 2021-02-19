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Регулятор утримався від операцій з валютою на міжбанку

П'ятниця, 19 лютого 2021, 18:10
 

Національний банк у період з 15 по 19 лютого не здійснював операцій з купівлі або продажу на міжбанківському валютному ринку.

Про це йдеться у даних НБУ.

Всього з початку року Нацбанк купив на міжбанку 240 млн доларів, а продав - 20 млн дол.

Нагадаємо:

Нацбанк у період з 8 по 12 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 110 млн доларів.

Нацбанк у період з 1 по 5 лютого 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 90 млн доларів.

Нацбанк другий тиждень поспіль (25 - 29 січня) утримується від інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Протягом 18 - 22 січня Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Економічна правда

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НБУ міжбанк

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