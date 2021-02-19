WhatsApp все ж буде передавати особисті дані у Facebook

Месенджер WhatsApp, нова політика конфіденційності якого обурила користувачів через можливість передачі особистих даних до Facebook, вирішив все ж продовжити її оновлення.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія спробує надавати користувачам більше інформації щодо нових правил конфіденційності та доволить читати і приймати їх у зручному для кожного темпі.

Також у месенджері з’являтимуться постійні нагадування щодо необхідного перегляду нових правил.

WhatsApp є "дочкою" корпорації Facebook. З 2016 року месенджер міг ділитися частиною даних з материнською компанією: номерами телефонів, інформацією про те, чи відкритий та як довго відкритий додаток, даними про активний пристрій.

Проте за новою політикою конфіденційності WhatsApp зможе ділитися з Facebook реєстраційними даними аккаунта користувача, даними про транзакції, службовою інформацією, даними про взаємодії з іншими користувачами в тексті вакансії, інформацією про пристрій, IP-адресою та іншими даними.

Нагадаємо:

Месенджер WhatsApp вирішив перенести дату оновлення угоди користувачів до середини травня після того, як люди почали масово переходити до конкурентних платформ, зокрема, Telegram.

Раніше повідомлялось, що месенджер WhatsApp оновив угоду користувача і тепер буде передавати особисті дані користувачів корпорації Facebook.

Лише за останні 3 доби до Telegram приєдналося понад 25 мільйонів нових користувачівзі всього світу - загалом кількість активних користувачів Telegram перевалила за 500 мільйонів. Зокрема, це пов'язують із змінами в політиці месенджера WhatsApp, що належить Facebook.

Адміністрація президента Туреччини повідомила, що відмовиться від використання мессенджера WhatsApp через те, що соцмережа незабаром почне передавати особисті дані користувачів в компанію Facebook.

Економічна правда