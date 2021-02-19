Справа Суркісів: Приватбанк вимагає відводу двох експертів

Приватбанк подає заяву про відвід від розгляду справи про оскарження ухвали, направленої на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн (350 млн дол), двох експертів з питань права, які надали свої висновки на запит Верховного Суду, сумніваючись у неупередженості їхніх висновків.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Також банк звернувся до Науково-консультативної ради при ВС із запитом на офіційну публікацію таких висновків.

"Один з висновків був підготовлений завідуючим кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гусаровим К.В., який в цій же справі надавав висновки на замовлення позивачів, а отже взагалі не мав права висловлювати свою позицію на запит суду, як член Науково-консультативної ради при Верховному Суді в силу прямої законодавчої заборони.

Крім того, інший тотожний висновок про необхідність закриття касаційного провадження був підготовлений доцентом цієї ж кафедри Сібільовим Д.М., який знаходиться в прямій трудовій залежності від свого керівника Гусарова К.В. та є разом з ним помічником-консультантом народного депутата України Лукашева О.А., що, на думку банка, може свідчити про наявність ознак упередженості при підготовці висновку", - йдеться у позиції Приватбанку.

Нагадаємо:

Приватбанк вимагає відводу судді Верховного Суду Сергія Погрібного у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов’язаних із братами Суркісами.

У грудні 2020 року у Приватбанку заявили, що вимагатимуть передачі справи компаній-нерезидентів, що належать братам Суркісам, на розгляд великої палати Верховного суду.

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

Приватбанк заявив, що таке рішення прийнято з порушенням норм процесуального законодавства та оскаржив це рішення в касаційному порядку. Верховний Суд зупинив виконання ухвали про забезпечення позову.

8 вересня 2020 року Верховний Суд зупинив стягнення 350 млн доларів з Приватбанку на користь Суркісів. Таким чином було зупинено виконання сумнівної ухвали Печерського райсуду, направленої на фактичне стягнення з державного банку майже 10 млрд грн (350 млн дол).

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.