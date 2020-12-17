Приватбанк вимагатиме передачі справи Суркісів на розгляд Верховного суду

У Приватбанку заявили, що вимагатимуть передачі справи компаній-нерезидентів, що належать братам Суркісам, на розгляд великої палати Верховного суду.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Така вимога є необхідною з огляду на те, що ця справа має резонансний характер. А раніше ухвалені судові рішення мають на меті не відправлення справедливого правосуддя, а виключно, без ухвалення рішення по суті, списання коштів з рахунків Приватбанку в незаконний спосіб", - йдеться у повідомленні.

За даними банку, компанії нерезиденти звернулися до Верховного суду із заявою про закриття касаційного провадження у справі про оскарження ухвали про забезпечення позову.

"Підставами для закриття вказані нібито відсутність процесуальної можливості оскарження в касаційному порядку ухвали про забезпечення позову, що є маніпулятивним твердженням, направленим на списання коштів з рахунків Приватбанку в порядку, не передбаченому законодавством", - додали у банку.

Нагадаємо:

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

Приватбанк заявив, що таке рішення прийнято з порушенням норм процесуального законодавства та оскаржив це рішення в касаційному порядку. Верховний Суд зупинив виконання ухвали про забезпечення позову.

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.