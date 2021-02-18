Кабмін призначив голову Держлісагентства

Кабмін призначив Юрія Болоховця головою Державного агентства лісових ресурсів.

Про це йдеться у розпорядженні від 17 лютого 2021 р. № 115-р, яке опублікували на Урядовому порталі.

"Призначити Болоховця Юрія Віталійовича головою Державного агентства лісових ресурсів України з 18 лютого 2021 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановивши випробування строком на три місяці", - йдеться у розпорядженні.

До цього часу Болоховець тимчасово виконував обов'язки голови Держлісагентства.

Нагадаємо:

Кабмін на позачерговому засіданні 18 січня звільнив Василя Кузьовича з посади голови Держагентства лісових ресурсів та поклав виконання обов'язків голови цього відомства на Юрія Болоховця.

Кабмін на засіданні 15 липня 2020 року призначив новим головою Держлісагентства директора ДП "Національні інноваційні проекти" Василя Кузьовича.

Кабінет міністрів звільнив голову Держагентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького 2 липня 2020 року. Його призначили на цю посаду в грудні 2019 року.

Економічна правда