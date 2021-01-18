Кабмін звільнив голову Держлісагентства

Кабмін на позачерговому засіданні 18 січня звільнив Василя Кузьовича з посади голови Держагентства лісових ресурсів та поклав виконання обов'язків голови цього відомства на Юрія Болоховця.

Про це у Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін також проголосував за: звільнення Кузьовича Василя Степановича - з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за угодою сторін).

Про тимчасове покладення обов'язків голови Державного агентства лісових ресурсів на Болоховця Юрія Віталійовича (заступник голови Держлісагентства)", - написав Мокан.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 15 липня 2020 року призначив новим головою Держлісагентства директора ДП "Національні інноваційні проекти" Василя Кузьовича.

Кабінет міністрів звільнив голову Держагентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького 2 липня 2020 року. Його призначили на цю посаду в грудні 2019 року.

Економічна правда