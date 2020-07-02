Кабмін звільнив голову Держлісагентства – ЗМІ
Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.
"Заблоцького звільнили", - повідомило джерело в уряді за результатами позачергового засідання Кабміну 2 липня.
Заблоцький був призначений на цю посаду в грудні 2019 року.
Як повідомляв Заблоцький, за 1 квартал 2020 року обсяги незаконних рубок дерев в Україні зменшились на 34%.
Інформацію про збільшення незаконних рубок він назвав фейковою.
Також Заблоцький заявив, що протягом останніх п'яти років лісове господарство взагалі не розвивалося, а термін дії останньої стратегії лісового господарства завершився у 2015 році.
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