Кабмін звільнив голову Держлісагентства – ЗМІ

Кабінет міністрів звільнив голову Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

"Заблоцького звільнили", - повідомило джерело в уряді за результатами позачергового засідання Кабміну 2 липня.

Заблоцький був призначений на цю посаду в грудні 2019 року.

Як повідомляв Заблоцький, за 1 квартал 2020 року обсяги незаконних рубок дерев в Україні зменшились на 34%.

Інформацію про збільшення незаконних рубок він назвав фейковою.

Також Заблоцький заявив, що протягом останніх п'яти років лісове господарство взагалі не розвивалося, а термін дії останньої стратегії лісового господарства завершився у 2015 році.