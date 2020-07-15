Уряд призначив нового керівника Дерлісагентства – нардеп
Кабмін на засіданні 15 липня призначив новим головою Держлісагентства директора ДП "Національні інноваційні проекти" Василя Кузьовича.
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Кузьович Василь Степанович став главою Державного агентства лісових ресурсів. Болоховець Юрій Віталійович став заступником голови Державного агентства лісових ресурсів", - написав Гончаренко.
Раніше Юрій Болоховець працював директором ДП "Ніжинське лісове господарство".
Нагадаємо:
Кабінет міністрів звільнив голову Держагентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького 2 липня. Його призначили на цю посаду в грудні 2019 року.
Економічна правда
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