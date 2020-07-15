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Уряд призначив нового керівника Дерлісагентства – нардеп

Середа, 15 липня 2020, 15:07
 

Кабмін на засіданні 15 липня призначив новим головою Держлісагентства директора ДП "Національні інноваційні проекти" Василя Кузьовича.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Кузьович Василь Степанович став главою Державного агентства лісових ресурсів. Болоховець Юрій Віталійович став заступником голови Державного агентства лісових ресурсів", - написав Гончаренко.

Раніше Юрій Болоховець працював директором ДП "Ніжинське лісове господарство".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів звільнив голову Держагентства лісових ресурсів України Андрія Заблоцького 2 липня. Його призначили на цю посаду в грудні 2019 року.

Економічна правда

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Кабмін ліс

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