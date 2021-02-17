Всі розділи
Укр / Рус

Кредитування бізнесу та населення зросло наприкінці 2020 року - НБУ

Середа, 17 лютого 2021, 16:48
 

Банки відновили обсяги кредитування бізнесу та населення в останньому кварталі 2020 року, рівень доларизації економіки впав до 38%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, у регуляторі нагадали щодо високих темпів іпотечного кредитування: середньомісячні обсяги нових кредитів у другому півріччі понад як подвоїлися порівняно з І півріччям 2020 року. Зазначається, що за темпами іпотека випередила навіть споживче кредитування.

У ІV кварталі також тривав приріст депозитів населення та бізнесу в банках, переважно в національній валюті. Загалом за рік гривневі кошти бізнес-клієнтів зросли на 34,5%, валютні – лише на 2,2%.

Драйвером зростання гривневих коштів населення в умовах невизначеності та зниження ставок були вклади на вимогу. Їх частка за рік збільшилася до 55,2%.

Завдяки значному припливу коштів клієнтів у гривні рівень доларизації в IV кварталі знизився на 3,1 в. п. до 38,0%.

Загалом, додають у НБУ, банківський сектор у жовтні–грудні зберіг позитивну динаміку залучення коштів бізнесу й населення, а відновлення кредитування було стійким у більшості сегментів. 

Нагадаємо:

За підсумками 2020 року українські банки видали іпотечних кредитів на суму 3,8 млрд грн - це на 36% більше порівняно з 2019 роком.

Минулоріч чистий прибуток банків становив 41,3 млрд грн, що на 29% менше показників 2019 року. 

За 2020 рік частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася на 7,4% до 41% на 1 січня 2021 року.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

кредит банки НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укрексімбанк" видав перші кредити за портфельними гарантіями 17 лютого 2021, 12:30
Україна може отримати 90 мільйонів доларів позики за вакцинацію від COVID-19 9 лютого 2021, 15:31
Іпотека під 7% запрацює з березня, ставка може знизитися у 2021 році - Шмигаль 9 лютого 2021, 12:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!