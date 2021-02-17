Кредитування бізнесу та населення зросло наприкінці 2020 року - НБУ

Банки відновили обсяги кредитування бізнесу та населення в останньому кварталі 2020 року, рівень доларизації економіки впав до 38%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, у регуляторі нагадали щодо високих темпів іпотечного кредитування: середньомісячні обсяги нових кредитів у другому півріччі понад як подвоїлися порівняно з І півріччям 2020 року. Зазначається, що за темпами іпотека випередила навіть споживче кредитування.

У ІV кварталі також тривав приріст депозитів населення та бізнесу в банках, переважно в національній валюті. Загалом за рік гривневі кошти бізнес-клієнтів зросли на 34,5%, валютні – лише на 2,2%.

Драйвером зростання гривневих коштів населення в умовах невизначеності та зниження ставок були вклади на вимогу. Їх частка за рік збільшилася до 55,2%.

Завдяки значному припливу коштів клієнтів у гривні рівень доларизації в IV кварталі знизився на 3,1 в. п. до 38,0%.

Загалом, додають у НБУ, банківський сектор у жовтні–грудні зберіг позитивну динаміку залучення коштів бізнесу й населення, а відновлення кредитування було стійким у більшості сегментів.

Нагадаємо:

За підсумками 2020 року українські банки видали іпотечних кредитів на суму 3,8 млрд грн - це на 36% більше порівняно з 2019 роком.

Минулоріч чистий прибуток банків становив 41,3 млрд грн, що на 29% менше показників 2019 року.

За 2020 рік частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася на 7,4% до 41% на 1 січня 2021 року.

Економічна правда