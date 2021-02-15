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ВВП України в останньому кварталі 2020 року зменшився на 0,7%

Понеділок, 15 лютого 2021, 16:43
 

Реальний ВВП України у четвертому кварталі 2020 року зменшився на 0,7% проти відповідного періоду 2019 року.

Про це йдеться у даних Держстату.

Порівняно з третім кварталом минулоріч, у четвертому реальний ВВП збільшився на 0,8% з урахуванням сезонного фактору. 

Нагадаємо:

Мінекономіки покращило очікування щодо ВВП країни у 2020 році та прогнозує понад 7% зростання економіки у другому кварталі 2021 року. Водночас за підсумками 2020 року падіння ВВП оцінюється у 4,2%.

У Мінекономіки прогнозують, що за підсумком 1 кварталу 2021 року падіння ВВП може досягти 3%.

Реальний валовий внутрішній продукт у III кварталі 2020 року становить 1,2 трильйона гривень, падіння обсягу ВВП у III кварталі проти III кварталі 2019 року становить -3,5%.

Економічна правда

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ВВП Держстат економіка
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