Мінекономіки прогнозує зростання економіки на понад 7% у другому кварталі

Мінекономіки покращило очікування щодо ВВП країни у 2020 році та прогнозує понад 7% зростання економіки у другому кварталі 2021 року.

Про це йдеться в Огляді економічної активності, опублікованому на сайті відомства.

У відомстві зазначають, що серед іншого на покращення стану економіки вплинуло розширення програми "Доступні кредити 5-7-9%", виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності та пом’якшення карантинних обмежень всередині країни. Водночас, додали у Мінекономіки, динаміка відновлення нерівномірна серед галузей.

За підсумками 2020 року, відомство оцінює скорочення ВВП на 4,2% проти озвучених раніше 4,8%.

У першому кварталі 2021 року прогноз ВВП залишається на рівні падіння близько 2,5-3%. Це пов’язано, зокрема, з наслідками запровадженого у січні локдауну. Проте держпідтримка економіки та гнучкість галузей, разом із початком вакцинації спровокують зростання економіки у другому кварталі.

Так, економіка у другому кварталі прогнозовано зросте на понад 7%.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Мінекономіки прогнозують, що за підсумком 1 кварталу 2021 року падіння ВВП може досягти 3%.

Світовий банк очікує зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%, жовтневі прогнози були вдвічі меншими - 1,5%.

Економічна правда