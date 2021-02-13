ПФ за січень профінансував пенсії на майже 22 мільярди

Пенсійним фондом забезпечено фінансування пенсій січня на загальну суму 21,6 мільярди.

Про це йдеться на сайті ПФ

"12 лютого 2021 року Пенсійним фондом України, згідно із затвердженим графіком, продовжено фінансування пенсій лютого. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 3,2 млрд.

Забезпечено фінансування пенсій січня на загальну суму 21,6 млрд", - йдеться у повідомленні.

Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Нагадуємо:

Пенсійний фонд у січні 2021 року отримав доходів на 36,6 мільярда, при цьому сбори від ЄСВ склали на 2,1 мільярда менше від плану.

У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікують на рівні 26 мільярдів гривень.

Уряд 18 листопада схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

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