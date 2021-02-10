Суд знову наклав арешт на Будинок Профспілок та інше майно Федерації

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на низку об’єктів нерухомості, які належать Федерації профспілок та іншим суб’єктам господарювання.

Про це свідчить рішення суду, яке оприлюднене в судовому реєстрі 26 січня.

У рішенні суду йдеться, що прокурор звернувся до слідчого судді суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання про арешт майна обгрунтували тим, що "...Першим відділом організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Нацполіції Офісу Генпрокурора здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12020000000000878 від 14.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України" (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Суддя Підпалий В.В. задовольнив клопотання прокурора Манжилея.

Серед майна, на яке наклали арешт, - нежитлові приміщення у Києві (власник - Федерація профспілок), будівлі і споруди в Ужгороді (у власності ТОВ "Закарпатековторсировина"), Будинок Профспілок у Києві на Майдані Незалежності, 2 (одна група нежитлових приміщень належить Федерації профспілок, інша - ТОВ "МАЙДАН ПЛАЗА").

Також серед арештованого майна:

готельно-оздоровчий комплекс у Трускавці (власник - ТОВ "ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС"),

будівля санаторію ім. Горького в Одесі (власник - Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"),

санаторій "Сонячне Закарпаття' (власник - Закрите акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця".

Крім цього, арешт накладено на учбову-спортивну базу "Святошин" загальною площею 5803,9 кв.м. (власник - Федерація профспілок).

Загалом рішенням суду арештовано 29 об'єктів.

"Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України", - йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд заарештував низку об'єктів нерухомості, що знаходились у користуванні Федерації професійних спілок України, через підозру у їх незаконному відчуженні у Фонду держмайна.

Прокуратура та Нацполіція звинувачують службових осіб Профспілки у привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службового становища.

В переліку арештованих об'єктів є зокрема: Будинок Профспілок на Майдані Незалежності, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий Палац), ресторанний комплекс на Трухановому острові, будівля на Контрактовій площі, 10, учбово-спортивна база "Святошин", санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі, санаторії в Ірпіні, Одесі, Куяльнику, інша нерухомість у Києві, Одесі, Ужгороді, Луцьку, Трускавці.

Суд заарештував Будинок Профспілок на Майдані Незалежності, 2 у Києві через борг Федерації профспілок у розмірі 160 мільйонів гривень перед іпотекодержателем.

Апеляційний суд 23 грудня зняв арешт із Будинку Профспілок, Жовтневого палацу та інших об'єктів нерухомості Федерації профспілок.

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Економічна правда