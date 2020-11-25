Будинок Профспілок, "Жовтневий Палац", санаторій в Конча-Заспі: Суд заарештував низку нерухомості

Суд заарештував низку об'єктів нерухомості, що знаходились у користуванні Федерації професійних спілок України, через підозру у їх незаконному відчуженні у Фонду держмайна.

Про це йдеться у чотирьох ухвалах Печерського районного суду міста Києва, опублікованих у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Прокуратура та Нацполіція звинувачують службових осіб Профспілки у привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службового становища.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що ... службовими особами Федерації професійних спілок України та інших суб'єктів господарської діяльності привласнено ряд об'єктів нерухомого майна державної власності в особливо великих розмірах", - йдеться в ухвалах суду.

Суд вирішив заарештувати майно, заборонивши суб`єктам державної реєстрації вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії, а також заборонити розпорядження цим майном.

В переліку арештованих об'єктів є зокрема:

Будинок Профспілок на Майдані Незалежності; Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий Палац); ресторанний комплекс на Трухановому острові; будівля на Контрактовій площі, 10; учбово-спортивна база "Святошин"; санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі; санаторії в Ірпіні, Одесі, Куяльнику; інша нерухомість у Києві, Одесі, Ужгороді, Луцьку, Трускавці.

Економічна правда