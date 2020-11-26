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Стало відомо, чому заарештували Будинок Профспілок

Четвер, 26 листопада 2020, 13:40
 

Суд заарештував Будинок Профспілок на Майдані Незалежності, 2 у Києві через борг Федерації профспілок у розмірі 160 мільйонів гривень перед іпотекодержателем.

Про це йдеться у Витягу з реєстру нерухомого майна, який є у розпорядженні ЕП.

Згідно з документом, іпотекодержателем виступає компанія "ІТТ-Нерухомість". 

За даними поінформованого співрозмовника ЕП, Федерація взяла у борг 160 млн грн на ремонт Будинку Профспілок. У якості забезпечення надали близько 5 тисяч кв м будівлі. Федерація не змогла повернути борг, тому змушена була віддати "квадратними метрами".

За інформацією джерела ЕП, Профспілка не мала права віддавати майно у забезпечення, тому що не була його власником.

Згідно із відкритими даними, "ІТТ-Нерухомість" змінила назву і зараз називається "БЦ "Майдан Плаза". Підприємство розташоване за адресою Майдан Незалежності, 2. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Назар Бенч.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд заарештував низку об'єктів нерухомості, що знаходились у користуванні Федерації професійних спілок України, через підозру у їх незаконному відчуженні у Фонду держмайна.

Прокуратура та Нацполіція звинувачують службових осіб Профспілки у привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службового становища.

В переліку арештованих об'єктів є зокрема: Будинок Профспілок на Майдані Незалежності, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий Палац), ресторанний комплекс на Трухановому острові, будівля на Контрактовій площі, 10, учбово-спортивна база "Святошин", санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі, санаторії в Ірпіні, Одесі, Куяльнику, інша нерухомість у Києві, Одесі, Ужгороді, Луцьку, Трускавці.

Економічна правда

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