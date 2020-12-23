Суд зняв арешт із Будинку Профспілок та іншого майна Федерації
Апеляційний суд 23 грудня зняв арешт із Будинку Профспілок, Жовтневого палацу та інших об'єктів нерухомості Федерації профспілок.
Про це повідомляє прес-служба Федерації у Facebook.
"З понад 16 об’єктів, що належать профспілкам, сьогодні знято арешт. Апеляційний суд в повному обсязі задовільнив скарги Федерації профспілок України та ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
Будинок Профспілок, Жовтневий палац, готелі та санаторії функціонують у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд заарештував низку об'єктів нерухомості, що знаходились у користуванні Федерації професійних спілок України, через підозру у їх незаконному відчуженні у Фонду держмайна.
Прокуратура та Нацполіція звинувачують службових осіб Профспілки у привласненні або заволодінні майном шляхом зловживання службового становища.
В переліку арештованих об'єктів є зокрема: Будинок Профспілок на Майдані Незалежності, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий Палац), ресторанний комплекс на Трухановому острові, будівля на Контрактовій площі, 10, учбово-спортивна база "Святошин", санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі, санаторії в Ірпіні, Одесі, Куяльнику, інша нерухомість у Києві, Одесі, Ужгороді, Луцьку, Трускавці.
Суд заарештував Будинок Профспілок на Майдані Незалежності, 2 у Києві через борг Федерації профспілок у розмірі 160 мільйонів гривень перед іпотекодержателем.
Економічна правда
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