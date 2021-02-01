Уряд затвердив порядок компенсацій за опалення електроприладами

Кабмін затвердив порядок компенсацій для людей, які використовують електроопалення.

Відповідна постанова від 1 лютого опублікована на Урядовому порталі.

Відповідно до постанови, головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

"Уряд затвердив порядок компенсації для людей, які використовують електроопалення. Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Жодних довідок чи заяв писати не треба.

Компенсації будуть виплачуватися людям, домівки яких обладнані електроопалювальними установками й у яких будинки не газифіковані, або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу", - написав прем'єр Денис Шмигаль.

"Загалом, це більше ніж 600 тисяч українських родин. Держава виділить на такий вид компенсацій 1,4 млрд грн", - додав він.

Також цією постановою уряд вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів для держрегулювання.

Раніше Кабмін, для встановлення граничної ціни на газ, вніс його до списку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Нагадуємо:

Уряд затвердив рішення про введення компенсації за підвищення тарифів для тих українців, у кого встановлено електроопалення.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Економічна правда