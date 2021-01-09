ДТЕК Ахметова відкриє хаб у Лондоні для інвесторів

Енергетична компанія ДТЕК Ріната Ахметова відкриє офіс в Лондоні для інвесторів, які бажають інвестувати в Україну та для українських підприємців.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"В першу чергу це стосується відновлювальних джерел енергії, систем накопичення енергії та енергетичних проєктів із використанням водню", – повідомив генеральний директор Дтек Максим Тімченко.

Початок роботи інвестиційного хабу заплановано на кінець першого півріччя 2021 року.

Нагадуємо:

Раніше Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+", яка стосувалась компанії Дтек.

Перед цим НАБУ у рамках справи "Роттердам+" опублікувало фрагмент перехопленої розмови топ-менеджера Дтек та іноземної особи про жінку-кандидата на посаду глави Міненерго (згодом т.в.о. призначили Ольгу Буславець. – ЕП).

Раніше НАБУ і САП також безрезультатно просили Офіс генпрокурора замінити керівника групи прокурорів у розслідування справи "Роттердам+", справу зупинено, вивчаються матеріали, заявили в НАБУ і САП.

Як відомо, у березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Що ще також важливо:

Кабінет міністрів підписав меморандум з інвесторами в "зелену" енергетику: тарифи для населення не зміняться, держава економитиме 6 мільярдів на рік.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.