Ринкова вартість Tesla вперше сягнула 800 мільярдів доларів
Акції Tesla Inc під час сесії 8 січня зросли на 4,9%, що призвело до загальної капіталізації виробника електромобілів у 800 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Минулої сесії ринкова вартість Tesla перетнула позначку у 774 мільярди доларів, що зробило її п’ятою найдорожчою компанією на Wall Street після "дочки" Google Alphabet Inc та Facebook Inc.
Нагадаємо:
Вартість акції Tesla перевищила позначку в 600 доларів, автовиробник потрапив у список компаній, капіталізація яких перевищує 600 млрд доларів.
Засновник компанії Tesla Ілон Маск обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв та став найбагатшою людиною світу.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції шести компаній – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa та AMD.
Економічна правда
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