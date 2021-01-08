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Ринкова вартість Tesla вперше сягнула 800 мільярдів доларів

П'ятниця, 8 січня 2021, 17:22
 

Акції Tesla Inc під час сесії 8 січня зросли на 4,9%, що призвело до загальної капіталізації виробника електромобілів у 800 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Минулої сесії ринкова вартість Tesla перетнула позначку у 774 мільярди доларів, що зробило її п’ятою найдорожчою компанією на Wall Street після "дочки" Google Alphabet Inc та Facebook Inc.

Нагадаємо:

Вартість акції Tesla перевищила позначку в 600 доларів, автовиробник потрапив у список компаній, капіталізація яких перевищує 600 млрд доларів.

Засновник компанії Tesla Ілон Маск обігнав засновника Amazon Джеффа Безоса у рейтингу багатіїв та став найбагатшою людиною світу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку допустила до обігу в Україні акції шести компаній – Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft Corporation, Visa та AMD. 

Економічна правда

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Tesla Маск компанії авто ринки

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