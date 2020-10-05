Звільнений керівник ОГХК називає причиною своєї відставки корупцію у Фонді держмайна

Звільнений Фондом держмайна т.в.о голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітер Девіс називає справжньою причиною своєї відставки корупцію у Фонді дермайна.

Про це він сказав у коментарі виданню "Мінпром".

"Я зробив все, щоб корупційна схема, вибудувана Фондом з моїми підлеглими, припинила розоряти ОГХК, за що поплатився звільненням", - заявив Девіс.

За його словами, останні 3 місяці співпраці ОГХК з фірмами бізнесмена Віталія Кучука - Керамплюс, IMMCO, MCD, пролобійовані заступником голови правління Тетяною Гогенко і Артуром Сомовим у ФДМ, привели до фінансових проблем на підприємстві.

Девіс додав, що виникли серйозні касові розриви, труднощі з виплатою заробітних плат, фінансуванням поточної діяльності комбінатів ОГХК і зупинка Вільногірського ГМК через брак палива.

Екс-керівник ОГХК розповів, що ще в серпні почав розслідування і з'ясував причину фінансових труднощів держкомпанії - дебіторська заборгованість компаній Керамплюс, IMMCO, MCD за поставлену продукцію.

Девіс заявив, що звільнив заступників, які створили проблеми в ОГХК, що і послужило, на його думку, причиною його екстреної відставки.

"Мій наказ про відсторонення Гогенко, Сомова і Кияшко послужив справжньою причиною моєї екстреної відставки", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Фонд державного майна екстрено звільнив т.в.о голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітера Девіса через корупційні схеми із звинуваченим у корупції ексменеджментом ОГХК, а також через вимивання коштів підприємства.

У Фонді наголошують, що отримували звернення від народних депутатів, Служби безпеки України та членів правління ОГХК щодо можливого завдання шкоди майновим інтересам держави.

У вересні Девіс прийняв одноосібне рішення відновити продаж продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (входить до структури ОГХК) компаніям, які підконтрольні старому менеджменту ОГХК, відстороненого на початку поточного року через неефективне управління і корупцію.

Одночасно з цим Девіс наказав зупинити відвантаження продукції компаніям, що є добросовісними досвідченими учасниками ринку, що співпрацюють з ОГХК на умовах передоплати за вищими цінами, аж до вивантаження вже завантажених контейнерів.

У ФДМУ відмічають, що ці компанії забезпечують щомісячну купівлю продукції ОГХК на суму декілька мільйонів доларів.

Також повідомляється, що Девіс не прислухався до заперечень інших членів правління щодо таких дій.