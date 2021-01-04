Ціни на нафту сягнули рівнів лютого-березня

Ціни на нафтові ф’ючерси Brent сягнули рівнів березня, 53,17 доларів за барель, в очікуванні рішення ОПЕК щодо обсягів видобування нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Нафта дорожчає на тлі зустрічі країн ОПЕК+ 4 січня, де будуть встановлені обсяги видобування нафти на лютий 2021 року.

Ф’ючерси Brent сягли 53,17 доларів, що востаннє траплялось у березні, WTI - 49,71 долара, найдорожче з лютого. Зростання зумовлено, зокрема, падінням долару.

Мохаммад Баркіндо, генсекретар ОПЕК, раніше заявив про зростання очікуваного попиту на нафту на 5,9 мільйонів барелів на день до 95,9 мільйонів за рік. Та попри це, вважають в Організації, є чимало ризиків для такого прогнозу.

"Ми щойно починаємо відновлюватися після року скорочення інвестицій, безробіття та наднизьких рівнів попиту на нафту", - коментує він.

3 грудня відбулася зустріч представників країн-експортерів нафти, де вирішувалось питання обмежень на видобуток нафти у наступному році. Тоді організація домовилась про щомісячне підвищення ліміту на 0,5 мільйонів барелів з січня. Відтоді щомісяця проходитимуть зустрічі для перегляду рішення.

Нагадаємо:

За підсумками 2020 роки контракт на Brent подешевшав майже на 22%, а на WTI впав майже на 21%.

Економічна правда