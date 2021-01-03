У РФ скоротився видобуток нафти майже на 9%

Обсяг видобутку нафти і газового конденсату в Росії скоротився на 8,6% у порівнянні з 2019 роком і склав 512,68 мільйонів тонн.

Про це повідомляється в оперативному зведенні Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу, передає Інтерфакс.

Цей показник став мінімальним за останні дев'ять років і наблизився до десятирічного мінімуму: у 2010 році він склав 512,3 мільйона тонн.

Видобуток минулого року скоротили всі великі учасники нафтового ринку. Середньодобовий показник зафіксований на рівні 10,27 мільйона барелів з урахуванням поправки на високосний рік.

Нагадуємо:

За підсумками 2020 роки контракт на Brent подешевшав майже на 22%, а на WTI впав майже на 21%.

За прогнозами Світового банку у 2020 році ціна за барель встановиться на рівні $41, у 2021 може піднятися до $44.

Нафта марки WTI з поставкою в травні впала до "нуля" доларів, а потім обвалилась до "мінус" 37 доларів за барель.

Світові ціни на нафту почали знижуватися на початку 2020 року, тоді вартість еталонної марки Brent становила трохи менше 70 доларів за барель.

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У 2019 Росія встановила рекорд за обсягами видобутку нафти за весь пострадянський період - 568 млн тон нафти і конденсату. Середньодобовий видобуток тоді склав 11,25 мільйона барелів на добу.