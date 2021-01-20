Комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт про реформу "Укроборонпрому"

Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки рекомендував Раді включити до порядку денного сесії і прийняти за основу законпроєкт про трансформацію "Укроборонпрому".

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

"Законопроєкт дає можливість структурно перебудувати державний ОПК, представлений 137 розрізненими підприємствами Укроборонпрому, для зміцнення обороноздатності України.

Згідно з проєктом закону, запроваджується сучасна модель корпоративного управління на підприємствах концерну, яка убезпечить їх від корупційних ризиків, конфлікту інтересів та прямого політичного впливу. Крім того, відбудеться оздоровлення підприємств Укроборонпрому на всіх рівнях: фінансовому, соціальному та виробничо-технологічному", - йдеться у повідомленні.

"На сьогодні реформа Укроборонпрому є надзвичайно важливою. Тим паче, корпоратизація концерну передбачена низкою стратегічних документів, зокрема, Стратегією нацбезпеки, чинною Стратегією реформування ОПК, а також низкою постанов уряду", - зазначив голова комітету Олександр Завітневич.

"Наше головне завдання - своєчасно та у повному обсязі забезпечувати українську армію сучасною високотехнологічною зброєю та військовою технікою. Без корпоратизації Укроборонпрому робити це буде дедалі важче", - заявтв генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

"Корпоратизація Укроборонпрому не передбачає передачі державних оборонних підприємств у приватні руки. Держава була, є і залишиться 100%-вим акціонерним власником цих підприємств", - підкреслив Гусєв.

Нагадаємо:

Ухвалення законпроєкту №3822 про особливості реформування підприємств ОПК держформи власності очікується до 30 квітня 2021 року, після чого до кінця червня 2021 року відбудеться ліквідація ДК "Укроборонпром".

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Економічна правда