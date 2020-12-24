Гендиректор "Укроборонпрому" назвав дату ліквідації концерну

Ухвалення законпроєкту №3822 про особливості реформування підприємств ОПК держформи власності очікується до 30 квітня 2021 року, після чого до кінця червня 2021 року відбудеться ліквідація ДК "Укроборонпром".

Про це заявив гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

За його словами, перший аудит консолідованої фінансової звітності концерну "Укроборонпром" за 2018-2019 роки практично завершений, його результати стануть відомі в січні 2021 року.

Про це 23 грудня повідомив генеральний директор Концерну Юрій Гусєв під час круглого столу "Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення".

"Аудит поки триває. До кінця року він буде завершений. Ми плануємо, що вже в січні наглядова рада Укроборонпрому розгляне результати аудиту, які ми в подальшому опублікуємо, щоби суспільство побачило результати роботи концерну", - сказав Гусєв.

Він додав, що Укроборонпром вже почав підготовку зі створення нових холдингів, які прийдуть на зміну концерну.

"Робота зі створення нових холдингів фактично почалася. Ми маємо дорожню карту з цього питання. Очікуємо, що повноцінно вона буде реалізована після ухвалення Верховною Радою відповідного законопроекту №3822", - пояснив гендиректор концерну.

Реформа Укроборонпрому передбачає, що 65 найперспективніших підприємств концерну об'єднають у новий державний оборонний холдинг. Будуть створені галузеві бізнес-одиниці (ГБО) у формі акціонерних товариств, які будуть об’єднані за напрямами: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем, високоточного озброєння, боєприпасів і спецхімії.

Нагадаємо:

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" 21 грудня підписав наказ щодо початку перетворення концерну на холдинги, що працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Економічна правда