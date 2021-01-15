"Створимо чергового монстра": Голова Мінфіну проти створення Бюро економічної безпеки

Голова Мінфіну Сергій Марченко вважає дискусійним питанням створення Бюро економічної безпеки - замість єдиного держоргану з економічних розслідувань він пропонує передати його функції департаменту Мінфіну.

Про це Марченко сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

"Я б подискутував концепцію. Тому що між питаннями створити чергового монстра, який на себе перетягне всі функції діючих підрозділів, ми забули про основне, що ми ж ключову проблему не цю хочемо вирішити.

Наша ключова проблема - в тому, що функція мінімізації податкових зобов’язань шляхом ухилення від сплати податків і пов’язана з цим корупція, я підкреслю - пов’язана корупція, це дуже сполучені сосуди. Несплата податків корумпує всю систему", - відповів міністр на питання, коли в Україні запрацює Бюро фінансових розслідувань.

На уточнююче питання, чи виступає він проти створення Бюро, міністр відповів: "Чи ми це називаємо Бюро економічної безпеки, чи була історія служби фінансових розслідувань, для нас, як Міністерства фінансів, це неважливо.

Тому що нам ключова задача - це те, щоб ці підрозділи могли виконувати свою основну функцію. І ми готові створити департамент навіть в Міністерстві фінансів і налагодити цю роботу і, в принципі, зараз призначений новий керівник ДФС. Є сподівання, ми поставили йому завдання, щоб він показав модель, яким чином ми можемо переформатувати діючу історію з податковою міліцією, щоб дійсно направити основні зусилля на превенцію, на аналітику, і вже потім, далі використовувати інструментарій".

За його словами, створення нового органу не призведе до вирішення "одразу всіх проблем".

"Більш того, є великі ризики, що створивши монстра в сфері економічної безпеки, при тому, що залишаються функції в усіх інших, ми від цього не виходимо, в СБУ, в інших правоохоронних органах, ми не вирішуємо проблему, ми тільки її мультиплікуємо. Тобто крім існуючої податкової міліції в нас ще буде один орган. І тому я дуже застерігаю від такого роду ситуацій", - додав Марченко.

Нагадаємо:

Створення Бюро економічної безпеки (або аналогічного органу) замість існуючої Податкової міліції до кінця 2020 року було одним із зобов’язань України перед МВФ.

Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

Цей законопроєкт розроблено, щоб ліквідувати податкову міліції, для оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки.

До законопроекту "Про Бюро економічної безпеки України" № 3087-д до другого читання народні депутати подали близько 1500 поправок.

Читайте детальніше: Хто замінить податкову міліцію і кому це потрібно