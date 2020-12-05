Законопроєкт про Бюро економічної безпеки: до другого читання нардепи подали близько 1500 поправок

До законопроекту "Про Бюро економічної безпеки України" № 3087-д до другого читання народні депутати подали близько 1500 поправок.

Про це повідомили на зустрічі заступника керівника ОП Олега Татарова з народними депутатами та керівництвом податкових органів, повідомляє прес-служба ОП.

За словами Татарова, важливою функцією нової структури повинна стати аналітична робота, тому Бюро економічної безпеки має мати якісний доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і баз даних.

Зазначається, що межах підготовки законопроєкту до другого читання народні депутати подали до документа близько 1500 поправок.

Нагадуємо:

Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

Цей законопроєкт розроблено, щоб ліквідувати податкову міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки.