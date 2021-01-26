Запаси вугілля на українських електростанціях впали до історичного мінімуму

Станом на 25 січня запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становлять 455 тис тонн, що не може гарантувати енергетичну безпеку країни та є історичним мінімумом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на виступ головного диспетчера НЕК "Укренерго" Віталія Зайченко на засіданні НКРЕКП.

"На жаль, склади вугільних електростанцій спрацьовані до рівня, який, напевно, є найнижчим за весь період незалежності України, - розповів Зайченко. Хочу звернути увагу, що половина цього вугілля зосереджена на двох станціях: 116 тис. тонн антрациту на Луганській ТЕС і 105 тис. тонн на Слов'янській ТЕС, яка, як ви знаєте, не працює. Залишилося на всіх інших станціях 220 тис. тонн, яких абсолютно недостатньо для гарантування енергетичної безпеки країни".

За його словами, активні запаси вугілля нижче гарантованих на 522 тис. тонн - на 51 тис. тонн з антрациту і на 471 тис. тонн - з газового вугілля.

Зайченко зауважив, що минулий "морозний" тиждень енергосистема витримала завдяки нарощуванню імпорту електроенергії з Білорусі: в період з 18 до 24 січня він збільшився з 6,3 до 9,4 млн кВт-год на добу.

Водночас, пропускної здатності між енергосистемами двох країн недостатньо для забезпечення потреб України. Так, вона становить 900 МВт, а потребу України в імпорті оцінюють на рівні 1,5 ГВт.

"Без достатніх поставок вугілля збалансуватися можна буде або при переході на спалювання природного газу або за рахунок відключення споживачів", - наголосив Зайченко.

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній після заяви "Укренерго" 18 січня про критичну нестачу запасів вугілля на ТЕС.

В "Укренерго" заявили про "критичну ситуацію" із запасами вугілля усіх марок на складах ТЕС - станом на 18 січня, його запаси з початку листопада 2020 року зменшились у 5,2 разів до 487,5 тис тонн.

В "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до -17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.

На складах українських ТЕС, станом на 12 січня 2021 року, знаходиться 621,8 тисяч тонн вугілля - це на 324 тис тонн менше необхідної норми та у 2,5 рази менше, ніж у відповідний період минулого року.