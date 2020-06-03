Кабмін погодив рішення про входження IFC в акціонери "Укргазбанку"

Кабмін уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на підписання угод по наданню кредиту державному "Укрексімбанку" Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 3 червня, повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

"Уповноважити міністра фінансів Сергія Марченка на підписання правочинів, пов’язаних із надання кредиту Міжнародною фінансовою корпорацією державному Укргазбанку", - йдеться в постанові Кабміну.

Нагадуємо:

Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.

У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і ​​Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.

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