У Фірташа кажуть, що не блокують перехід споживачів до інших постачальників

У групі Дмитра Фірташа заперечили, що перешкоджають переходу своїх клієнтів до інших газових постачальників через зв’язок облгазів та газзбутів.

Про це йдеться в інтерв’ю ЕП з головою компанії "Йе енергія" Артем Компан.

За його словами, записи розмов співробітників облгазів, які визнають, що отримали доручення провести перевірку в зв'язку з бажанням клієнта змінити постачальника - "фейкова історія".

"Я не знаю, кого там записували. Для цього є відповідні органи, які повинні розбиратися. Я не вірю у всякі фейковий історії, - коментує Компан. Є багато людей, які намагаються свої недоліки в роботі перекласти на плечі інших компаній і говорити, що "у нас нічого не виходить, тому що нам не дають".

Він каже, що компанія була готова до відтоку клієнтів та була проти штучного блокування переходу клієнтів.

"З іншого боку, повторюся, звідки тоді береться 15 тисяч переходів на добу? Якби це мало місце бути, я думаю, не було б такої кількості переходів", - заявив представник групи Фірташа.

Він також прокоментував інформацію щодо ЕІС-коду, який необхідний для зміни постачальника - його друкували за відривною лінією платіжки:

"EIC-код - не проблема, він є у оператора. У кожного споживача є свій EIC-код в особистому кабінеті. Це теж один з поширених фейків: "у нас є проблема, якби EIC-код друкувався не в лівому кутку, а в правому, тоді б, напевно, у нас було не 15 тисяч, а 30 тисяч переходів."

Читайте більше в інтерв’ю ЕП: Голова газового бізнесу Фірташа Артем Компан: 6,99 – ціна політична, ми будемо її оскаржувати

Нагадаємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

Економічна правда