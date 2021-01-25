У Фірташа розкритикували регулювання ціни на газ урядом

Державне регулювання ціни на газ для населення, введене Кабінетом міністрів до кінця опалювального сезону, є політичним, а не економічним рішенням.

Про це заявив голова компанії "Йе енергія" Артем Компан в інтерв'ю ЕП.

"Коли рішення тільки обговорювалося, ми зі свого боку писали, що, хлопці, 6,99 - ціна політична, ми будемо її оскаржувати. Готові показати свої імпортні контракти, показати, за якими індексами купували", - сказав Компан.

Він пропонує державі нараховувати компенсацію "Йе енергії" як постачальнику, європейським компаніям-постачальникам або кінцевому споживачеві.

"Держава повинна підтримати когось із учасників ринку - споживачів, постачальників або виробників - і компенсувати різницю між ринковою та затвердженою цінами. Це найцивілізованіший підхід. І такий підхід працює у всій Європі", - заявив представник компанії Дмитра Фірташа.

За його словами, вартість витрат інфраструктури становить приблизно 600 гривень на тисячі кубів.

"Ми працюємо на умовах 10% націнки, як прийнято у всіх цивілізованих європейських країнах", - заявив Компан.

Він додав, що регуляція ціни на газ означає відкат реформи назад, "який лякає європейські компанії".

Детальніше читайте за посиланням: Голова газового бізнесу Фірташа Артем Компан: 6,99 – ціна політична, ми будемо її оскаржувати

Нагадуємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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Економічна правда