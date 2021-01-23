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Шмигаль вважає, що у 2021 році промисловість буде зростати

Субота, 23 січня 2021, 18:00
 

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році промислове виробництво буде зростати.

Про це він написав на Facebook.

За його словами, промислове виробництво продовжує виходити на стійкий тренд відновлення. 

"Додаткові стимули від Уряду, а також позитивна динаміка цін на зовнішніх ринках, сприятимуть тому, що у 2021 році промисловість продовжить зростати", - написав він.

Нагадуємо:

У 2020 році промислове виробництво впало на 5,2%, але у грудні 2020-го вперше з травня 2019 року зафіксували ріст порівняно з аналогічним періодом минулого року - на 4,8%.

Промислове виробництво в Україні в серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року знизилося на 5,3%, в липні - на 4,2%, в червні - на 5,6%, в травні - на 12,2%, в квітні - 16,2%, в березні - 7,7%.

Промислове виробництво в Україні у вересні 2020 року скоротилося на 4,4% в порівнянні з вереснем 2019 року, проте зросло на 4,5% в порівнянні з попереднім місяцем.

У жовтні 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося на 5% в порівнянні з жовтнем 2019 року, але з урахуванням корекції на ефект календарних днів - на 3,9%.

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промисловість Шмигаль

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