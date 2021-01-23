Коболєв: Нафтогаз є постачальником газу для 9% споживачів
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія є постачальником газу для 9% споживачів.
Про це він повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
"Дуже багато є чуток, що український споживач якийсь не такий і погано платить. Це все брехня. У нашому портфелі - 9% українських домогосподарств. Ми хочемо сказати, що український споживач дуже сумлінний. Рівень розрахунків близький до 100%", - зазначив Коболєв.
За його словами, клієнти "Нафтогазу" авансом сплачують до 35% вартості газу.
Нагадуємо:
Кабінет Міністрів встановивграничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.
НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua