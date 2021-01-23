Коболєв: Нафтогаз є постачальником газу для 9% споживачів

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія є постачальником газу для 9% споживачів.

Про це він повідомив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Дуже багато є чуток, що український споживач якийсь не такий і погано платить. Це все брехня. У нашому портфелі - 9% українських домогосподарств. Ми хочемо сказати, що український споживач дуже сумлінний. Рівень розрахунків близький до 100%", - зазначив Коболєв.

За його словами, клієнти "Нафтогазу" авансом сплачують до 35% вартості газу.

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