ЄC підготував нові жорсткі правила для Facebook, Amazon, Google

Єврокомісія у вівторок представить знакове регулювання, щоб обмежити можливості технологічних гігантів Facebook, Amazon, Google та інших на своєму ринку.

Про це йдеться в публікації DW, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленнями декількох ЗМІ, Європейський Союз має намір встановити суворі правила для технологічних гігантів, а за порушення передбачити величезні штрафи.

У проєктах під назвою "Акт про цифрові послуги" та "Акт про цифрові ринки" викладені конкретні правила, спрямовані на обмеження впливу глобальних інтернет-компаній на ринок ЄС.

Джерела в ЄС повідомили інформаційним агентствам Reuters і AFP, що в запропонованому регулюванні викладено список того, що можна, а що не можна робити інтернет-гігантам, а також покарання для них.

Зокрема, фірми можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції. За повідомленням AFP, технологічним гігантам може бути повністю заборонений доступ на ринок ЄС за "серйозні і неодноразові порушення закону".

Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Певні види даних повинні будуть передаватися регулюючим органам і конкурентам.

Європейські та американські регулюючі органи все більше стурбовані практикою ведення бізнесу гігантів та використанням ними даних користувачів. Особливо це стосується фірм, що купують інші компанії, аби усунути потенційних конкурентів.

Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

Європейська правда