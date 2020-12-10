Facebook можуть змусити продати Instagram і WhatsApp через суд

Facebook Inc може бути вимушена продати свої цінні активи WhatsApp і Instagram після того, як Федеральна торговельна комісія США і майже кожен американський штат подали позови, звинувачуючи компанію у порушенні антимонопольного законодавства.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на "Reuters"

Деталі: Компанію звинувачують у скуповуванні конкурентів, приділяючи особливу увагу попереднім придбанням - додатка для обміну фотографіями Instagram за $1 мільярд у 2012 році та додатка для обміну повідомленнями WhatsApp за $19 мільярдів у 2014 році.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс від імені коаліції 46 штатів сказала, що "протягом майже 10 років Facebook використовував своє панування і монопольну владу, щоб знищити більш дрібних суперників, придушити конкуренцію, і все це за рахунок звичайних користувачів".

Водночас штати Колумбія і Алабама, Джорджія, Південна Кароліна і Південна Дакота в позові участь не брали.

Цьому передувало: У липні 2019 року американська влада почала масштабне розслідування щодо компаній Amazon, Facebook, Google і Apple для перевірки можливих порушень ними антимонопольного законодавства.

Українська правда