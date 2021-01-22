Вітренко: Міненерго пропонувало інше рішення щодо ціни на газ

Міністерство енергетики виступало за більш системне регулювання ціни на газ для населення.

Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на прес-конференції.

"Підхід Міністерства енергетики більш сталий, більш дружній до учасників ринку. Але, на жаль, інший підхід, який підтримується також "Нафтогазом", був прийнятий", - заявив в.о. міністра.

За словами Вітренка, уряд встановив граничну ціну на газ 6,99 грн за куб, проте не змушує газопостачальні компанії постачати газ населенню за цією ціною. Однак він не виключає, що газопостачальники знайдуть можливість поставляти газ своїм клієнтам по 6,99 грн.

"Можливо, вони купували газ влітку, коли він був набагато дешевшим, можливо, вони мають контракти або відносини з виробниками, у яких собівартість менше, ніж 6,99 грн. Тому, можливо, вони теж захочуть зберегти своїх клієнтів і будуть постачати їм по 6,99. Або також можливо, вони підуть до "Нафтогазу", який буде продавати їм газ дешевше, ніж 6,99 грн, щоб вони могли постачати його своїм клієнтам за граничною ціною", - пояснив Вітренко.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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Економічна правда