Січневий локдаун матиме незначний вплив на економіку – Нацбанк
У Нацбанку заявили, що січневий локдаун матиме незначний вплив на українську економіку, підтвердивши попередню оцінку втрат у 0,2% ВВП.
Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
"Ми підтверджуємо нашу оцінку, що вплив буде достатньо стриманим. Ця оцінка (0,2% ВВП - ред.) залишається актуальною", - зазначив він.
"Якщо дивитися на високочастотні показники: скільки люди подорожують, автомобілі, то вони знизилися, звичайно. Але це сезонний фактор і він не дуже відрізняється від того, що ми бачили рік тому", - резюмував Сологуб.
За його словами, подальший розвиток економічної ситуації в країні залежатиме від ситуації з пандемією.
Нагадаємо:
8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.
Український карантин – один із найбільш м’яких серед 18 європейських країн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради щодо COVID-19.
Влада не планує продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня, Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше, і цей адаптивний карантин буде продовжено до кінця березня.
62% опитаних малих підприємців заявили, що у запровадженні нової хвилі жорстких обмежень немає сенсу, ще 24% вважають заходи занадто жорсткими.
У НБУ попередньо оцінюють втрати ВВП України від посиленого карантину у січні-2021 року у 0,2%.
Економічна правда
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