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Січневий локдаун матиме незначний вплив на економіку – Нацбанк

Четвер, 21 січня 2021, 18:35
 

У Нацбанку заявили, що січневий локдаун матиме незначний вплив на українську економіку, підтвердивши попередню оцінку втрат у 0,2% ВВП.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Ми підтверджуємо нашу оцінку, що вплив буде достатньо стриманим. Ця оцінка (0,2% ВВП - ред.) залишається актуальною", - зазначив він.

"Якщо дивитися на високочастотні показники: скільки люди подорожують, автомобілі, то вони знизилися, звичайно. Але це сезонний фактор і він не дуже відрізняється від того, що ми бачили рік тому", - резюмував Сологуб.

За його словами, подальший розвиток економічної ситуації в країні залежатиме від ситуації з пандемією.

Нагадаємо:

8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.

Український карантин – один із найбільш м’яких серед 18 європейських країн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради щодо COVID-19.

Влада не планує продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня, Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше, і цей адаптивний карантин буде продовжено до кінця березня.

62% опитаних малих підприємців заявили, що у запровадженні нової хвилі жорстких обмежень немає сенсу, ще 24% вважають заходи занадто жорсткими.

У НБУ попередньо оцінюють втрати ВВП України від посиленого карантину у січні-2021 року у 0,2%.

Економічна правда

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