Посилення карантину у січні-2021: НБУ попередньо оцінює втрати ВВП у 0,2%

У НБУ попередньо оцінюють втрати ВВП України від посиленого карантину у січні-2021 року у 0,2%.

Про це під час брифінгу щодо рішень правління Національного банку з монетарної політики заявив застуник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Щодо впливу карантину вихідного дня. Ми десь очікували вплив до 0,2 п.п. на ВВП. Можна сказати, що, найімовірніше, він буде меншим. Ми бачили погіршення очікувань бізнесу, індексу ділової активності. Як на мене, причина - не сам карантин, а скоріше очікування карантину і карантинних заходів. Бізнес, люди не дуже розуміли, як саме буде запроваджений карантин", - заявив Сологуб.

"Щодо локдауну, який очікується в січні. Лист карантинних обмежень є не таким жорстким, як ми бачили навесні, тому, за нашими оцінками, нові обмеження призведуть до втрати близько 0,2 в.п. річного ВВП наступного року. Ми, знову ж таки, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація з пандемією", - додав він.

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Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що після карантину "вихідного дня" ВВП не постраждав, але є другий пік звернень по безробіттю.

У Мінекономіки заявили, що впровадження карантину "вихідного дня" у листопаді не матиме суттєвого впливу на економічні підсумки 2020 року - за оцінками відомства, втрати становлять 0,04 - 0,06 в.п. у розрахунку за рік.

Із 14 до 30 листопада в Україні діяв "локдаун" вихідного дня, але уряд вирішив не продовжувати його.

Економічна правда