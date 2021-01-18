60% малих підприємців не бачать сенсу у січневому локдауні – опитування ЄБА
62% опитаних малих підприємців заявили, що у запровадженні нової хвилі жорстких обмежень немає сенсу, ще 24% вважають заходи занадто жорсткими.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.
При цьому, лише 14% опитаних вважають січневі обмеження адекватними ситуації чи м'якими.
"Через впровадження нового локдауну 22% підприємців шукають нові можливості для розвитку свого бізнесу, ще 22% змушені відправляти своїх працівників у неоплачувану відпустку, 13% - скорочують заробітну плату, 10% - частково скорочують штат, 9% - закриватимуть бізнес.
Тільки 9% повідомили, що не відчувають впливу локдауну на свою роботу, а 15% підприємців змогли перевести бізнес в онлайн", - йдеться у повідомленні.
Водночас лише 36% опитаних малих підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою (державна фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень).
Топ-3 цілі, на які підприємці планують витратити отриману фінансову допомогу:
- Оплата заробітної плати працівникам;
- Оплата оренди;
- Оплата комунальних платежів.
"Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33%, отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви, ще 19% - через два тижні або більше, 13% - через 1-3 дні. Інші 35% опитаних все ще очікують на надходження коштів.
Водночас тільки 3% ФОПів повідомляють, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми", - додали в ЄБА.
Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість (59%) отримали відмову через невідповідність підтриємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% - через технічні проблеми з платформою Дія, серед інших причин – зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.
Опитування проводилось з 11 до 18 січня 2021 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 105 підприємців – представників малого бізнесу.
Нагадаємо:
8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.
Український карантин – один із найбільш м’яких серед 18 європейських країн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради щодо COVID-19.
Влада не планує продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня, Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше, і цей адаптивний карантин буде продовжено до кінця березня.
Економічна правда
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