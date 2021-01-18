60% малих підприємців не бачать сенсу у січневому локдауні – опитування ЄБА

62% опитаних малих підприємців заявили, що у запровадженні нової хвилі жорстких обмежень немає сенсу, ще 24% вважають заходи занадто жорсткими.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією.

При цьому, лише 14% опитаних вважають січневі обмеження адекватними ситуації чи м'якими.

"Через впровадження нового локдауну 22% підприємців шукають нові можливості для розвитку свого бізнесу, ще 22% змушені відправляти своїх працівників у неоплачувану відпустку, 13% - скорочують заробітну плату, 10% - частково скорочують штат, 9% - закриватимуть бізнес.

Тільки 9% повідомили, що не відчувають впливу локдауну на свою роботу, а 15% підприємців змогли перевести бізнес в онлайн", - йдеться у повідомленні.

Водночас лише 36% опитаних малих підприємців звернулися до держави за матеріальною підтримкою (державна фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень).

Топ-3 цілі, на які підприємці планують витратити отриману фінансову допомогу:

Оплата заробітної плати працівникам;

Оплата оренди;

Оплата комунальних платежів.

"Більшість підприємців, яким підтвердили виплату, а саме 33%, отримали кошти через тиждень після успішної подачі заяви, ще 19% - через два тижні або більше, 13% - через 1-3 дні. Інші 35% опитаних все ще очікують на надходження коштів.

Водночас тільки 3% ФОПів повідомляють, що фінансова допомога у розмірі 8 тисяч гривень допоможе компенсувати їх збитки від впровадження локдауну, тоді як 84% вважають такі кошти недостатніми", - додали в ЄБА.

Серед тих, кому не вдалося отримати допомогу, більшість (59%) отримали відмову через невідповідність підтриємства КВЕДам, яким вона виплачувалася. Ще 12% через те, що ФОП є одночасно найманим працівником, 9% - через технічні проблеми з платформою Дія, серед інших причин – зупинка діяльності, несплата ЄСВ протягом останніх 3 місяців, тільки що відкритий ФОП.

Опитування проводилось з 11 до 18 січня 2021 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 105 підприємців – представників малого бізнесу.

Нагадаємо:

8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня включно.

Український карантин – один із найбільш м’яких серед 18 європейських країн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради щодо COVID-19.

Влада не планує продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня, Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони", які діяли раніше, і цей адаптивний карантин буде продовжено до кінця березня.

Економічна правда