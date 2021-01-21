Суд розблокував чергову перешкоду на шляху приватизації "Центренерго"

Госпсуд м. Києва скасував рішення, яким було завершено процес приватизації "Центренерго" у 2018 році - державну частку хочуть продати до кінця цього року.

Про це повідомляє пресслужба Госпсуду м. Києва.

"12 січня 2021 року рішенням Господарського суду міста Києва скасовано наказ Фонду державного майна України від 13.12.2018, яким завершено процедуру приватизації ПАТ "Центренерго" та вказано на необхідність завершення розпочатих процедур", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завершення процедури приватизації передбачає продаж 78,289% акцій компанії, що належать державі за ціною не менше від майже 6 мільярдів гривень.

"Наведене може виключати загрозу зриву приватизації 2021 року та надати державі можливість одержати від приватизації одного об’єкту до державного бюджету половину запланованих річних надходжень", - коментують рішення у суді.

"Центренерго" є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.

Нагадаємо:

У Фонді держмайна хочуть продати Центренерго у кінці 2021 року, якщо Верховна Рада дозволить проведення великої приватизації.

Центренерго був у планах влади на приватизацію вже не перший рік.

Експрем’єр Олексій Гончарук заявляв, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.

У 2019 році суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ "Центренерго" на ухвалу Господарського суду м. Києва про закриття справи про банкрутство компанії, що дозволило почати процедуру її приватизації.

Конкурс з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" мав відбутися 13 грудня 2018 року, проте учасників конкурсу до нього не допустили через порушення законодавства.

Економічна правда