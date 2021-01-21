"Аркада": Ліквідаційну масу банку оцінили в 1,3 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізосіб затвердив перелік акцептованих вимог кредиторів неплатоспроможного банку "Аркада" та його ліквідаційну масу.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"На сьогодні триває процес підготовки активів до виставлення їх на продаж. Саме за рахунок коштів, одержаних у результаті ліквідації банку та реалізації його майна, задовольнятимуться вимоги кредиторів.

Попри те, що на балансі банку є цікаві об’єкти (передусім мова йде про земельні ділянки у передмісті Києва) - перспективи задоволення вимог кредиторів фактично залежать від того, чи вдасться банку повернути у власність будівлю колишнього головного офісу у самому центрі столиці - вул. Ольгинській, 3-А", - йдеться у повідомленні.

18 січня рішенням виконавчої дирекції Фонду було затверджено ліквідаційну масу АТ АКБ "Аркада", яку незалежні суб’єкти оціночної діяльності (СОД) оцінили в 1,3 млрд грн.

"Майже 84% цієї суми – 1,1 млрд грн – вартість нерухомості. Зокрема, на балансі банку перебуває понад 200 га землі для будівництва та ведення сільського господарства у передмісті Києва - м. Буча, м. Бровари та с. Михайлівка-Рубежівка, продаж яких почнеться уже навесні.

Та все ж основний актив банку – це будівля колишнього головного офісу у центрі Києва на вул. Ольгинській та земельна ділянка під нею. Напередодні визнання банку неплатоспроможним було вчинено спробу незаконного виведення цих активів з балансу банку. І саме від їх повернення залежать перспективи розрахунку із кредиторами банку. Адже оціночна вартість цих активів-– понад 770 млн грн, що становить майже 60% вартості усіх активів банку", - додали у відомстві.

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Нагадуємо:

Фонд гарантування розпочав ліквідацію банку "Аркада", яка триватиме три роки - до 24 вересня 2023 року включно.

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) був Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".