Фонд гарантування закінчить ліквідацію "Аркади" у 2023 році 

Фонд гарантування розпочав ліквідацію банку "Аркада", яка триватиме три роки - до 24 вересня 2023 року включно.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Також окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, Фонд призначив фахівця з питань ліквідації банків Іллю Луньо.

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Нагадуємо:

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн.

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) був Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".