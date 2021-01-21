Всі розділи
Укр / Рус

Після прийняття закону транcформація "Укроборонпрому" може зайняти до року

Четвер, 21 січня 2021, 12:55
 

Після прийняття відповідного законопроєкту транфсормація "Укроборонпрому" може зайняти до одного року.

Про це на брифінгу заявив голова комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це (трансформація "Укроборонпрому" - ред.) дуже важлива частина початих нами ще півтора роки тому реформ. Всі ми прекрасно знаємо наше квазіміністерство "Укроборонпром" - скільки там підприємств, їх кількість, кількість майна, фондів.

І всі ми розуміємо, як важко трансформувати це, коли є приклади підприємств, які по 20 років нічого не виготовляють. Тому цей законопроєкт надасть можливість значно прискорити трансформацію і зробити це в найкоротші терміни. Ми все-таки говоримо про термін до одного року", - сказав Завітневич.

Відповідаючи на питання, коли у цілому можуть прийняти законопроєкт №3822, який передбачає перетворення "Укроборонпрому" в акціонерне товариство, Завітневич заявив, що ця дата поки не відома, але він буде пропонувати розглянути його в залі засідань Ради найближчим часом.

Нагадаємо:

Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки рекомендував Раді включити до порядку денного сесії і прийняти за основу законпроєкт про трансформацію "Укроборонпрому".

Ухвалення законпроєкту №3822 про особливості реформування підприємств ОПК держформи власності очікується до 30 квітня 2021 року, після чого до кінця червня 2021 року відбудеться ліквідація ДК "Укроборонпром".

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укроборонпром

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Комітет рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт про реформу "Укроборонпрому" 20 січня 2021, 19:40
"Укроборонпром" здаватиме своє майно в оренду через Prozorro.Продажі 11 січня 2021, 15:15
Реформувати "Укроборонпром", щоб виграти війну майбутнього 11 січня 2021, 08:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!