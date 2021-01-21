Після прийняття закону транcформація "Укроборонпрому" може зайняти до року

Після прийняття відповідного законопроєкту транфсормація "Укроборонпрому" може зайняти до одного року.

Про це на брифінгу заявив голова комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це (трансформація "Укроборонпрому" - ред.) дуже важлива частина початих нами ще півтора роки тому реформ. Всі ми прекрасно знаємо наше квазіміністерство "Укроборонпром" - скільки там підприємств, їх кількість, кількість майна, фондів.

І всі ми розуміємо, як важко трансформувати це, коли є приклади підприємств, які по 20 років нічого не виготовляють. Тому цей законопроєкт надасть можливість значно прискорити трансформацію і зробити це в найкоротші терміни. Ми все-таки говоримо про термін до одного року", - сказав Завітневич.

Відповідаючи на питання, коли у цілому можуть прийняти законопроєкт №3822, який передбачає перетворення "Укроборонпрому" в акціонерне товариство, Завітневич заявив, що ця дата поки не відома, але він буде пропонувати розглянути його в залі засідань Ради найближчим часом.

Нагадаємо:

Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки рекомендував Раді включити до порядку денного сесії і прийняти за основу законпроєкт про трансформацію "Укроборонпрому".

Ухвалення законпроєкту №3822 про особливості реформування підприємств ОПК держформи власності очікується до 30 квітня 2021 року, після чого до кінця червня 2021 року відбудеться ліквідація ДК "Укроборонпром".

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.