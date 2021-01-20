В Енергетичному Співтоваристві розкритикували повернення до регулювання цін на газ

Повернення державного регулювання цін на газ є істотним кроком назад і може загрожувати існуванню ринку газу.

Про це під час дискусії Energy Club сказав голова Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач, повідомляє "Укрінформ".

"Історія успіху про ліквідацію ПСО (покладення спеціальних обов'язків - ред.), що тривала протягом 2019-2020 років, змінилася. Це можна назвати великим кроком назад. Я можу зрозуміти занепокоєння уряду через зростання цін на газ. Якщо цей захід триватиме лише до кінця березня, все буде нормально. Але якщо це триватиме довше, це поставить ринок газу під загрозу", - сказав Копач.

На його думку, ефективним був би захід, відповідно до якого частину газу українського видобутку - державної компанії АТ "Укргазвидобування" - продавали б на біржі іншим учасникам ринку. При цьому не йдеться про те, щоб одразу продавати весь обсяг.

"Для початку це може бути 25-30% видобутку", - зазначив Копач.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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