Мінсоцполітики: Зволікати із запровадженням пенсійних накопичень не можна

Мінсоцполітики надало профільному комітету Ради пропозиції до законпроєктів про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення та про внесення відповідних змін до Податкового кодексу. У міністерстві також заявили, що зволікати із запровадженням пенсійних накопичень не можна.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Пропозиції реалізують стратегію, спільно погоджену прем’єр-міністром, іністром соціальної політики та профільним Комітетом Верховної Ради, та спрямовані на підвищення захисту пенсійних накопичень людей і зниженню навантаження на бізнес під час запровадження другого рівня пенсійної системи України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропозиції Мінсоцполітики, зокрема, забезпечать:

Зниження ризиків корупції та зловживань за рахунок єдиних підходів до суб’єктів, що надаватимуть послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення, без створення "особливих умов" для окремих структур, навіть якщо їх засновником є держава.

Посилення відповідальності засновників недержавних пенсійних фондів, що надаватимуть послуги в системі загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, та пов’язаних з цими фондами осіб.

Єдині підходи до пенсійних виплат у системі накопичувального пенсійного забезпечення, зрозумілість виплат для учасників системи.

Можливість не збільшувати податкове навантаження на фонд оплати праці для роботодавців та працівників при запровадженні системи.

"Реалізація таких змін забезпечить функціональну спроможність системи, її відповідність ринковим реаліям, зменшення корупційних ризиків, посилення захисту людини та її пенсійних накопичень", - додали у міністерстві.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль розраховує, що закон про введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи приймуть уже у 2021 році.

Раніше Шмигаль допускав запровадження накопичувального рівня пенсійного системи до 2021 року.

У листопаді 2020 року уряд схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

Раніше голова комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова говорила, що законопроєкт №2683 про введення загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення необхідно прийняти в 2021 році, щоб відповідну модель можна було впровадити з 2023 року.

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

Наприкінці лютого 2019 року представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабміну посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.



У кінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого рівня пенсійної системи.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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