Курс валют на 19 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

19 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,26 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,22 - 28,24 гривні;

Євро – 34,19 - 34,21 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,12 – 28,36 гривні. Євро купують по 33,79 гривні, продають по 34,25 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,21 - 28,29 гривні, євро - 33,97 - 34,09 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 19 січня на рівні 28,19 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,05 гривні.

18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,26 гривні.

18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,18 гривні.

Економічна правда