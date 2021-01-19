Курс валют на 19 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
19 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,26 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,22 - 28,24 гривні;
Євро – 34,19 - 34,21 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,12 – 28,36 гривні. Євро купують по 33,79 гривні, продають по 34,25 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,21 - 28,29 гривні, євро - 33,97 - 34,09 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 19 січня на рівні 28,19 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,05 гривні.
18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,26 гривні.
18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,18 гривні.
Економічна правда
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