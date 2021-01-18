Офіційний курс: гривня ослабла до долара
Понеділок, 18 січня 2021, 19:50
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 19 січня на рівні 28,19 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,02 грн (на 18 січня - 34,01 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,05 гривні.
18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,26 гривні.
18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,18 гривні.
Економічна правда
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