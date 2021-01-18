Офіційний курс: гривня ослабла до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 19 січня на рівні 28,19 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,02 грн (на 18 січня - 34,01 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,05 гривні.

18 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,26 гривні.

18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,18 гривні.

Економічна правда